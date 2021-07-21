За Макроном и министрами могли следить с помощью шпионской программы
Источник:Le Monde
С помощью шпионской программы Pegasus могли следить за президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими высокопоставленными чиновниками. Администрация главы государства этой информации пока не подтвердила, однако обещает разобраться в деле.
Смартфоны президента Макрона, тогдашнего премьер-министра и еще минимум 14 министров правительства могли находиться под слежкой еще с 2019 года. Таков результат журналистского расследования.
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Это может стать скандалом
Консорциум журналистов во главе с французской организацией Forbidden Stories и Amnesty International установил, что номера французских чиновников были среди 50 тысяч телефонных номеров, которые отслеживали с помощью программы Pegasus.
Администрация Елисейского дворца обещает провести расследование. Однако уверяют, что подтверждение этой информации станет скандалом, и им надо "пролить свет" на это дело.
Что известно о Pegasus:
- Эта программа разработана израильской компанией NSO Group. Там уверяют, что программа является легальной и создана для противодействия терроризму, организованной преступности и преступлений против детей.
- География расстановки людей, за которыми следили, является огромной – США, Франция, Индия, Марокко, Мексика, Венгрия, Азербайджан и другие страны;
- Ранее звучали заявления, что Pegasus применяли в окружении журналиста Джамаля Хашогги, убитого в 2018 году в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.