За минувшие сутки Россия нанесла 7 ракетных ударов по Николаевщине: обошлось без пострадавших

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. За сутки враги нанесли 7 ракетных ударов по Николаевской области.

Украинские защитники героически борются с захватчиками. С начала войны они ликвидировали более 19 тысяч оккупантов.

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Оккупанты нанесли 7 ракетных ударов в Николаевской области

В Оперативном командовании "Юг" рассказали, что на Николаевском и Херсонском направлении оккупанты отчаянно обороняются. Кроме того, они пытаются подтянуть резервы новых сил для жестких боев.

В целях нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения транспортных коммуникаций, враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевской области,

– говорится в сообщении.

К счастью, бомбардировки прошли без пострадавших. Под многочисленными вражескими обстрелами украинским защитникам удается удерживать освободившиеся территории.

Смотрите обращение представителя Оперативного командования "Юг":

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