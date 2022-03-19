За мужество и верность присяге: Зеленский наградил еще более 160 военных
19 марта 2022 , 17:50Читати новину українською
Источник:Министерство обороны Украины
Владимир Зеленский 19 марта наградил более 160 украинских защитников и защитниц государственными наградами.
Соответствующий указ уже обнародован на сайте Офиса Президента. Украина гордится своими защитниками и защитницами.
Заметьте Только подготовленные военнослужащие становятся на защиту своей Родины
За личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге украинские военнослужащие награждены отличиями,
– говорится в сообщении.
Героев и героинь наградили:
- орденами Богдана Хмельницкого;
- орденами "За мужество";
- орденами Даниила Галицкого;
- медалями "За военную службу Украины";
- медалями "Защитнику Отчизны".
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