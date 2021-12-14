За нашей спиной ничего не будут решать, – Кулеба о контактах Байдена и Путина

Владимир Путин может снова поговорить с Джо Байденом. Но в таком случае американский лидер сконтактирует и с украинским президентом.

Такие переговоры за спиной не будут. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Кулеба: будет следующий раунд

По его словам, во время двусторонних контактов на всех уровнях звучала соответствующая гарантия.

Администрация США за нашей спиной с Путиным ничего не будет решать,

– подчеркнул Кулеба.

Он не сомневается, что украинские и американские власти будут увеличивать качественные контакты. Они будут проходить регулярно.

"Если будет следующий раунд разговора Байдена и Путина, то будет и следующий раунд разговора Байдена и Зеленского", – добавил министр.

Главное о разговоре Байдена и Путина

Более 2 часов 7 декабря беседовали президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин.

Американский лидер на переговорах отреагировал на обострение ситуации на Востоке и пригрозил главе Кремля.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президенты государств могут вновь провести переговоры в видеоформате.

В то же время в Госдепе США отметили, что личная встреча Байдена и Путина вряд состоится.

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