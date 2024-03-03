За неделю удалось сбить семь российских военных самолетов, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 3 марта записал традиционное вечернее обращение к украинцам. В видео президент рассказал об успехах наших военных и потерях российской авиации.

Зеленский отметил, что только за неделю наши защитники смогли сбить 7 российских самолетов. Это существенно повлияло на ситуацию на фронте и в прифронтовых регионах.

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Спасательные работы в Одессе и российские обстрелы Украины

Зеленский отметил, что в течение этого дня продолжалась спасательная работа в Одессе, на месте попадания "Шахеда" в дом.

Доставали тела детей из-под завалов. По состоянию на это время известно о 12 погибших, среди них пятеро детей. Мои соболезнования родным и близким,

– отметил президент.

По его словам, пять человек удалось спасти. На месте работали сотрудники ГСЧС Украины, полиция, психологи, работники коммунальных служб. Глава государства поблагодарил всех людей, которые помогали одесситам.

Зеленский также рассказал, что в этот день россияне ударили по городу Курахово Донецкой области управляемой авиабомбой, которая попала прямо в крышу одного из домов.

"Без какой-то иной цели, кроме террора. По меньшей мере 16 человек ранены, каждому оказывают необходимую помощь. И это только два таких удара", – отметил украинский глава.

Он отметил, что в целом с начала только одной этой недели российские террористы уже использовали почти 400 управляемых авиабомб, более 50 "Шахедов", более 40 ракет.

Ни одно государство в Европе не смогло бы в одиночку выдержать такое давление, такое зло. И именно поэтому важно, чтобы мы сейчас все были вместе – каждый, кто ценит жизнь и кто не хочет, чтобы этот террор пришел домой к другим народам,

– объяснил президент.

Зеленский подчеркнул, что нужно реагировать на действия России всем лидерам, международным организациям. И реагировать жестко. Поэтому это вопрос выживания – и не только Украины, – чтобы мир реагировал на российское зло, и давил и бил в ответ.

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Потери российской авиации на фронте

Зеленский также рассказал, что на этой неделе украинской армии удалось сбить семь российских военных самолетов. Именно тех, которые сбрасывают эти бомбы и убивают.

С начала февраля Россия потеряла 15 военных самолетов. Это правильная динамика их потерь,

– подчеркнул президент.

Он также отметил, что будет больше у нас возможностей сбивать российскую авиацию, чем дальше на нашей оккупированной территории мы будем уничтожать российскую логистику, тем больше украинских жизней будет спасено.

"Эта война должна стать безнадежной именно для России, именно для террористов. И они должны максимально почувствовать, что есть сила, которая уничтожает тех, кто хочет уничтожать жизнь. Мы способны это обеспечить. Каждый из партнеров знает что нужно", – сказал Зеленский.

Украинский глава подчеркнул, что главное – политическая воля, чтобы все реализовать и дать именно такой уровень снабжения, который поможет все это воплотить.

Если этого не будет, это станет одной из самых позорных страниц истории – если Америка или Европа проиграют иранским "Шахедам" или российским истребителям. Не стоит поощрять российское зло ни слабостью решений, ни задержками в поставках или нерешительностью,

– предостерег глава государства.

Он отметил, что украинцы прошли зиму, сохранили энергетику, не допустили блэкаутов. Также наше государство продолжает восстанавливать безопасность на море, и наш морской экспорт работает.

"Мы можем сбивать больше российской военной авиации и уничтожать еще больше российской логистики на нашей оккупированной территории. Вопрос только в соответствующем оружии, которое есть у партнеров и может быть передано Украине", – рассказал Зеленский.

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Ситуация на границе и законопроект о помощи от США

Президент отметил, что, несмотря на значительный дефицит артиллерии, наши героические воины сдерживают штурмы и защищают позиции.

Это чрезвычайно сложно. Это потери. Это боль. Мы ждем поставки, которое жизненно необходимо, ждем, в частности, американского решения. И поддержка действительно нужна,

– подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что нужно найти наконец решение и по ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно "вышла за пределы и экономики, и морали".

"Просто невозможно объяснить, как сложности страны, истекающей кровью, можно использовать во внутренней политической борьбе", – сказал глава государства.

Однако он заверил, что наш народ пройдет и это. В частности, он уверен, что Украина способна выстоять, достигнуть своих целей и победить российский террор. По словам Зеленского, наша страна способна это обеспечить.