За неделю украинские воины в ООС отразили 51 атаку и уничтожили более 200 единиц техники россиян

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают держать оборону. За минувшую неделю наши воины успешно отбили 51 атаку врага и уничтожили более 200 единиц техники россиян.

Украинские военнослужащие героически сдерживают нашествие агрессора на Востоке. оккупанты ежедневно пытаются атаковать, однако терпят только сокрушительные потери.

Читайте также Украинские спецслужбы назвали ответственных за военные преступления на Черниговщине и Киевщине

Потери врага на Донецком и Луганском направлениях за прошлую неделю

В фейсбуке ООС отчитались, что в течение текущей недели украинским бойцам удалось отразить 51 атаку врага на Востоке Украины. При этом наши защитники уничтожили:

46 танков оккупантов;

92 единицы бронированной техники;

87 единиц автомобильной техники врага;

27 артиллерийских систем;

10 беспилотных летательных аппаратов;

4 самолета;

1 крылатую ракету.

Добавим, что только 3 апреля оккупанты пытались 7 раз атаковать позиции наших защитников на Луганском и Донецком направлениях.

Потери оккупантов в зоне ООС / Фото Операция объединенных сил

Вас может заинтересовать – Путину нужна "хоть какая-то победа" до 9 мая: смотрите видео