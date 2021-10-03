За несколько часов до премьеры: сорвался показ расследования об "офшорах Зеленского"

Анна Бабинец сообщила, что премьера расследования "Офшор 95" сорвалась за несколько часов до старта. Все потому, что Малая опера отменила показ фильма о якобы офшорах Владимира Зеленского.

Главный редактор "Следствия. Инфо" Бабинец отметила: за считанные часы до премьеры ей позвонил директор Малой оперы Алексей Прасол. Он сообщил, что показа фильма, который должен касаться якобы офшоров Зеленского, не будет.

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Впоследствии Прасол написал, что в Малой опере сейчас идет ремонт и нет света. В то же время Бабинец убеждает, что это – ложная информация.

Главный редактор также отметила, что они заключали соглашение с Малой оперой.

Тем временем Зеленский находится в Трускавце. Там он принял участие в съезде фракции "Слуги народа" и пообщался с журналистами во время брифинга.

Брифинг Зеленского в Трускавце: главное

Украинский лидер рассказал, что пока не готовится ко второму сроку президентства. Он убежден, что все обещанное можно реализовать во время первой каденции.

Также Зеленский отметил: он не планирует превращать Украину в президентскую республику. Поэтому не вмешивается в деятельность правительства и его главы. Исключение – особо опасные ситуации.

Президент подчеркнул, что до сих пор убежден в необходимости встречи с Владимиром Путиным. Этот разговор нужен не только Украине, но и России. По словам Зеленского, встреча тет-а-тет может принести позывные результаты.

Сообщение Бабинец:

За несколько часов до показа фильма "Офшор 95" директор МАЛАЯ ОПЕРА Алексей Прасол позвонил нам и сказал, что показа не будет – "мы не будем показывать фильм о президенте" (фильм об офшорах Зеленского).

Впоследствии Алексей написал, что у них нет света и вообще ремонт. Я приехала, убедились, что свет есть, а ремонта нет. Однако постеры с нашим фильмом из помещения поснимали, работникам сказали, что короткий день – опера закрывается в 17.00. Алексей сказал мне по телефону, что ничего не знает о нашем фильме и бросил трубку.

Сделка у нас заключена, локация оплачена.

До премьеры – 5 часов, у нас зарегистрировано почти 250 человек. Помогите, пожалуйста, найти новую локацию для показа!!!

Все должно произойти сегодня в 19.00.