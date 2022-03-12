За ночь оккупанты повредили в Николаеве больше 160 домов

Российские оккупанты шестнадцатый день атакуют украинские города. Они хаотично обстреливают Николаев.

Об этом 12 марта сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич. Он отметил, что россияне за последнюю ночь повредили больше 160 домов, больницу №3 и 11 учебных заведений.

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"Осматриваем последствия российских обстрелов", – сказал мэр.

Есть раненые

По словам Сенкевича, ранения получили 8 гражданских лиц. В Николаеве есть 180 адресов, где работают пиротехники.

Друзья, ни в коем случае не подходите близко к снарядам, которые не разорвались, не поднимайте их!

– подчеркнул Сенкевич.

Он добавил, что все обязательно отремонтируют и восстановят. Заметил, что вылечат раненых и победят проклятых орков.

Сенкевич об атаке россиян на Николаев: смотрите видео

Текст публикации Александра Сенкевича в телеграме

Осматриваем последствия российских обстрелов. Сейчас есть больше 180 адресов, где работают пиротехники. Друзья, ни в коем случае не подходите близко к разорвавшимся снарядам, не поднимайте их!

За последнюю ночь было повреждено более 160 домов, больница №3 и одиннадцать учебных заведений. Ранения получили 8 гражданских лиц. Мы все обязательно отремонтируем и восстановим. Вылечим раненых. И победим этих проклятых орков.