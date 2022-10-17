Фактически за ночь Украина уничтожила 26 дронов-камикадзе на Юге, – Воздушные силы
За сутки на Юге украинские защитники уничтожили 26 иранских дронов-камикадзе, которые оккупанты все чаще используют против гражданского населения. Из них 15 БпЛА – с утра 17 октября.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
Важно Что известно о дронах-камикадзе Shahed-136, которыми россияне атакуют украинские города
К ликвидации дронов были привлечены в большинстве случаев зенитные ракетные подразделения, однако была и работа истребителей.
Вчера (16 октября – 24 канал) мы сообщали об 11 дронах-камикадзе, уничтоженных на этом направлении. С 3:30 до 7:00 уничтожено еще 15 этих дронов. Итак, фактически за ночь 26 уничтоженных Shahed-136 в зоне ответственности воздушного командования "Юг",
– отметил спикер.
Всего с начала использования россиянами Shahed-136 на южном направлении украинские защитники ликвидировали уже 100 дронов-камиказде. По оценке Воздушных сил, украинскими военными сбивается 75% таких дронов-камикадзе.
Заметим, что утром 17 октября российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. В результате зафиксировано 4 прилета. Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе. В Киеве 17 октября перекрыто движение транспорта на отдельных участках дороги. В частности, на участке дороги между Крещатиком и столичным Цирком. Эту зону нужно объезжать по другим дорогам.
Могут ли ВСУ сбивать иранские дроны
Как заявил министр обороны Алексей Резников в интервью, на сегодняшний день ВСУ уже научились глушить иранские беспилотники.
Да, это не приятно, но даже уникальные системы ПВО на 100% не гарантируют закрытия неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих "Шахидов",
– подчеркнул он.
По словам главы Минобороны, ряд стран согласились оказать помощь Украине в этом вопросе.
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