Фактически за ночь Украина уничтожила 26 дронов-камикадзе на Юге, – Воздушные силы

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Важно Что известно о дронах-камикадзе Shahed-136, которыми россияне атакуют украинские города

К ликвидации дронов были привлечены в большинстве случаев зенитные ракетные подразделения, однако была и работа истребителей.

Вчера (16 октября – 24 канал) мы сообщали об 11 дронах-камикадзе, уничтоженных на этом направлении. С 3:30 до 7:00 уничтожено еще 15 этих дронов. Итак, фактически за ночь 26 уничтоженных Shahed-136 в зоне ответственности воздушного командования "Юг",

– отметил спикер.

Всего с начала использования россиянами Shahed-136 на южном направлении украинские защитники ликвидировали уже 100 дронов-камиказде. По оценке Воздушных сил, украинскими военными сбивается 75% таких дронов-камикадзе.

Заметим, что утром 17 октября российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. В результате зафиксировано 4 прилета. Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе. В Киеве 17 октября перекрыто движение транспорта на отдельных участках дороги. В частности, на участке дороги между Крещатиком и столичным Цирком. Эту зону нужно объезжать по другим дорогам.

Могут ли ВСУ сбивать иранские дроны

Как заявил министр обороны Алексей Резников в интервью, на сегодняшний день ВСУ уже научились глушить иранские беспилотники.

Да, это не приятно, но даже уникальные системы ПВО на 100% не гарантируют закрытия неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих "Шахидов",

– подчеркнул он.

По словам главы Минобороны, ряд стран согласились оказать помощь Украине в этом вопросе.

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