За новое вторжение России в Украину будут жесткие санкции, – глава МИД Великобритании
Источник:"Европейская правда"
Великобритания предупредила Россию, что в случае нового вторжения в Украину будут жесткие санкции. Официальный Лондон подчеркнул: страна не приемлет попытки Кремля обвинить в напряжении Украину или НАТО.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отметила, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину будет чрезвычайной стратегической ошибкой. Великобритания и НАТО четко заявили об этом.
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Мы мощно отреагируем на любой подобный шаг, в частности введя скоординированные санкции, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России,
– подчеркнула политик.
За действиями России следят
Трасс подчеркнула, что Великобритания внимательно следит за усилиями России. Страна-агрессор пытается создать повод для конфликта, выдвигая лживые обвинения в сторону Украины и НАТО.
Глава МИД Великобритании отметила: Украина демонстрирует похвальную сдержанность, а НАТО по своей сути является оборонным Альянсом.
Главы европейских МИД провели разговор
- Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с главами МИД Франции, Германии и Великобритании.
- Приоритетной стала тема российской агрессии. Политики обсудили общий ответ в случае обострения ситуации.
- В Госдепе США отметили, что во время разговора подтвердили существование консенсуса среди союзников и партнеров относительно того, чтобы обеспечить масштабные последствия и серьезные убытки для России за дальнейшую агрессию в сторону Украины.