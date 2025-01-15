За одну ночь СБУ нанесла удар по двум фронтам россиян – реальному и экономическому, – эксперт

Рекордное количество ударов дронов СБУ по российским объектам свидетельствует, что служба вышла на новый уровень спецопераций. СБУ бьет сразу по двум фронтам россиян – реальному и экономическому.

Как сообщает 24 Канал, об этом пишет политолог Александр Черненко.

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Эксперт подчеркивает, что СБУ демонстрирует важнейшее качество в этой войне – системность.

К одиночным еженедельным поражениям мы привыкли. И они уже доставляли россиянам значительные трудности. Однако подчиненные Малюка выходят на еще более высокий уровень. Только за одну ночь, с 13 на 14 января, был поражен ряд объектов по всей России – от НПЗ до склада боеприпасов. Еще год назад каждое из таких поражений стало бы "событием недели" для всех Сил обороны. Сейчас же это "прилеты" всего за одну ночь,

– акцентирует экс-нардеп.

По мнению политолога, наиболее важным является удар по складам в Энгельсе.

Даже российские военные эксперты признают, что после ударов дронов СБУ по складам с боеприпасами их поставки на линию фронта уменьшилось. Совсем другой паритет сторон в боеприпасах по сравнению с тем, что был год или тем более два назад. А удары по складам с КАБами оставляют россиян без ключевого оружия. Очевидно, что каждый уничтоженный на земле КАБ – это бомба, которая не упала на наши позиции на фронте, не разрушила очередной жилой дом в прифронтовых городах,

– пишет Черненко.

"Не менее болезненными для России являются и удары по объектам нефтегазовой сферы. Служба наращивает темпы в уничтожении этой инфраструктуры врага. СБУ ввела против России свои "дроновые санкции". И сейчас уже точно можно констатировать, что они влияют на экономику врага сильнее санкций Запада. И это все деньги, которые не пошли на войну против Украины", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ и Силы обороны устроили россиянам "горячую" ночь: взрывалось на химкомбинатах, НПЗ и складах аэродрома "Энгельс".