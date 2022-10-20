США угрожают Ирану санкциями за дроны-камикадзе
Источник:U.S. Department of State
США присоединились к другим государствам и осудили Иран за его передачу дронов-камикадзе России. Ими она беспощадно атакует мирные города Украины.
19 октября США присоединились к Великобритании и Франции в вопросе о передаче БПЛА России на заседании Совета безопасности ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
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США пригрозили санкциями
На заседании члены Совбеза ООН получили экспертные брифинги от Секретариата ООН по поводу сообщений о передаче БПЛА России. Они выразили обеспокоенность приобретением Россией этих БПЛА у Ирана. А также отметили, что такое приобретение было нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.
Нед Прайс также подчеркнул, что еще в июле США начали предупреждать о возможной передаче беспилотников Shahed-136 России, которые сможет использовать в войне против Украины.
И теперь у нас есть многочисленные доказательства того, что эти БПЛА используются для ударов по украинскому гражданскому населению и критической гражданской инфраструктуре,
– заявили в Госдепартаменте США.
Однако Иран, как известно, отрицает предоставление оружия России. Поэтому западные партнеры Украины будут работать, чтобы предотвратить дальнейшую передачу опасного оружия России. Следовательно, в Штатах подчеркнули, что для этого они:
- будут применять санкции и "другие соответствующие инструменты" в отношении всех, кто привлечен к этим передачам,
- будут продолжать наращивать помощь безопасности Украины, которая будет включать средства ПВО.
Кто еще наложит санкции на Иран
За поставку беспилотников России Евросоюз тоже заявил о введении санкций против Ирана. Предварительно известно, что сейчас европейские чиновники составляют список причастных к этому физических и юридических лиц. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на двух дипломатов ЕС.
Европейский Союз готовится наложить санкции на Иран за поставку России беспилотников, которые использовались для ударов по целям в Украине,
– говорится в сообщении.
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