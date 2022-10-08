За подрывом Крымского моста стоят украинские спецслужбы, в частности СБУ
8 октября 2022 , 12:24Читати новину українською
Источник:Украинская правда
Утром 8 октября раздались взрывы на Крымском мосту. Уже стало известно, что за "хлопком" стоят украинские спецслужбы, в том числе и Служба безопасности Украины.
Взрывы на Крымском мосту раздались около 06:00 8 октября. Вскоре стало известно, что "хлопок" к незаконному сооружению на полуострове подвезли с помощью СБУ. Эту информацию 24 каналу также подтвердили источники в спецслужбе.
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