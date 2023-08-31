За полгода Новая почта уплатила 5 миллиардов гривен налогов
31 августа 2023, 11:44Читати новину українською
Источник:Новая почта
Компании группы Новая почта за первое полугодие 2023 года перечислили в бюджеты всех уровней 5,1 миллиарда гривен налогов. Эта сумма значительно превышает показатель первого полугодия 2022 года – 2,9 миллиарда гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Новой почты. В компании также рассказали о показателях налогов, уплаченных в бюджет в 2022 году.
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По данным ГФС, Новая почта входит в двадцатку крупнейших налогоплательщиков в Украине.
Новая почта стабильно платит налоги / Фото Новой почты
В целом за прошлый 2022 год группа перечислила в бюджеты всех уровней страны 7,1 миллиарда гривен налогов и сборов.
Что нужно знать о Новой почте
- Новая почта – это компания экспресс-доставки, основанная в 2001 году. Ее цель – обеспечивать легкую доставку для каждого клиента – в отделение, почтомат или по адресу.
- Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя как документы и самые мелкие посылки, так и большие грузы. Благодаря Новой почте тысячи предпринимателей могут создавать и развивать свой бизнес не только в Украине, но и за рубежом.
- В Украине компания имеет доступную сеть для клиентов: 9 300 отделений по всей Украине и 14 000 почтоматов. А количество отправлений за 2022 год, несмотря на полномасштабную войну, составило 315 миллионов посылок и грузов.