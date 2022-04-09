За последние несколько недель мир нашел новых героев и эти герои – украинцы, – Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев. Он отметил, что за последние несколько недель мир увидел: украинцы – герои.

Политик на пресс-конференции отметил, что россияне думали, что Киев упадет за несколько часов. Впрочем, насколько сильно они ошибались.

К слову Ты здесь, и мы это ценим, – Зеленский Джонсон после встречи в Киеве

В последние несколько недель мир нашел новых героев. Этими героями стали украинцы,

– подчеркнул Джонсон.

По словам премьера, украинцы продемонстрировали мужество льва. Он поблагодарил государство за огромное лидерство.

Зеленский тоже поблагодарил Джонсона

Президент подчеркнул, что Борис Джонсон – друг Украины. Многим странам, как отметил Зеленский, нужно равняться на Великобританию в вопросе санкций против России. Наш народ ценит такую ​​поддержку.

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