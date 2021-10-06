За прогулы: 65 парламентариев могут лишить "депутатских" выплат

В парламенте предлагают не возмещать расходы, связанные с исполнением депутатских полномочий за сентябрь, 65 народным избранникам из-за систематической неявки на заседания или не голосование.

Об этом сообщил представитель регламентного комитета Рады Павел Фролов.

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Комитет обратился к спикеру насчет не выплат "депутатских" (45 тысяч гривен) за сентябрь 65 нардепам,

– написал он.

Поэтому, выплат предлагают лишить:

ОПЗЖ – 59% (26 депутатов)

"За Майбутнє" – 32% (7 депутатов)

"Довіра" – 25% (5 депутатов)

"Батькивщина" – 24% (6 депутатов)

"Голос" – 15% (3 депутата)

"ЕС" – 11% (3 депутата)

"Слуга народа" – 4% (9 депутатов).

Среди депутатов, которые могут остаться без выплат: лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель партии "Голос" Кира Рудик, председатель партии "ЕС" Петр Порошенко, кум Путина Виктор Медведчук.

Экономия для бюджета – 3 миллиона гривен. Перечень "прогульщиков" – не окончательный. В случае поступления сведений об уважительных причинах (больничный/командировки/отпуск/суд) неучастия депутатов в голосованиях на пленарке или в заседаниях комитетов выплаты будут возобновлены,

– добавил Павел Фролов.

. В случае пропуска более 30% голосований или неучастия в заседании комитета депутат лишается зарплаты за соответствующий день. А если в целом за месяц процент голосований менее 70 или количество пропусков заседаний комитета – более половины, парламентарий теряет "депутатские".