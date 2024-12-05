"Все равны": Лубинец отреагировал на проблемы с выдачей паспортов для 18-летних за рубежом

18-летним украинцам за рубежом паспортные сервисы массово отказывают в приеме документов для оформления или обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, их считают нарушителями воинского учета.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже отреагировал на эту ситуацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.Live".

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За границей также должны соблюдать законы, – Лубинец

В услугах паспортные сервисы отказывают, в частности, тем, о ком нет записей в Реестре призывников "Оберіг", и кто выехал до 2022 года.

Лубинец заявил, что эти граждане также должны соблюдать законы.

Все граждане должны соблюдать закон Украины, независимо от того, где они находятся,

– сказал он.

Омбудсмен отметил, что для получения украинских паспортов предусмотрена подача определенного пакета документов, среди которых – военно-учетный документ.

"Создавать другие подходы для тех, кто в Украине, и для тех, кто за рубежом, – это не может существовать. Это будет дискриминационный подход. У нас принцип должен быть одинаковым для всех. Все равны в своих правах и обязанностях", – добавил Лубинец.