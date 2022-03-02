За шесть дней войны – как 30 лет, – Зеленский заявил, что Евросоюз аплодировал Украине стоя

Владимир Зеленский подтвердил, что Евросоюз впечатлен украинским народом, который мужественно отстаивает свое государство. По его словам, члены ЕС аплодировали Украине стоя.

Владимир Зеленский говорит, что за это время Украина объединила Евросоюз на новом уровне.

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"Выше, чем формальный, чем межгосударственный, на уровне обычных людей", – сказал он.

Когда Европарламент стоя аплодировал нам, нашей борьбе, это было оценкой наших усилий. Наше объединение. За шесть дней войны – как тридцать лет. Поэтому Евросоюз и отвечает нам "да",

– заявил Зеленский.

Президент Украины заверил, что Украина приступила к специальной ускоренной процедуре присоединения. "Наши дипломаты и наши друзья объединяют мир ради Украины и мира еще больше", – говорит Зеленский.

Нейтральная Швейцария поддержала санкции Евросоюза против российских олигархов, чиновников, против самого государства и компаний.

"К нашей антивоенной коалиции присоединились уже те страны, на которых Москва еще неделю назад рассчитывала. Это чрезвычайный результат", – подытожил президент.

Утреннее обращение Зеленского от 2 марта:

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