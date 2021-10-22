За сутки боевики на Донбассе ранили двух украинских воинов

Пророссийские боевики продолжают цинично обстреливать позиции украинских военных. Так, в результате враждебных действий в течение 22 октября пострадали двое наших защитников.

Двое бойцов находятся в больнице

Утром штаб Операции объединенных сил сообщил об одном раненом воине. А уже под вечер появилась информация о еще одном пострадавшем.

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Известно, что второй военный получил боевое травмирование.

Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное,

– говорится в сообщении.

Чтобы заставить противника прекратить обстрел, Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь.

Ситуация на Донбассе 22 октября

За сутки российские наемники 9 раз нарушили тишину с применением запрещенного оружия. Горячо было: