За сутки бойцы полка Азов уничтожили 2 танка, 2 БМД, 2 БМП и много вражеской пехоты

Россия и дальше пытается захватить город-герой Мариуполь. Но украинские воины достойно защищают город и уничтожают рашистов, увеличивая очередь в ад.

Военнослужащие из полка "Азов" заявили об уничтожении техники и живой силы оккупантов.

Всего 2 апреля бойцы "Азова" уничтожили 2 танка, 2 БМД, 2 БМП и много вражеской пехоты.

Читайте также Мощная оборона Мариуполя не дала оккупантам рассредоточиться на другие направления, – Минобороны

А 30 марта "Азов" заявил об уничтожении специальных сил Главного разведывательного управления Генштаба России под Мариуполем. Кроме этого, они ликвидировали по меньшей мере 64 солдата из вражеской пехоты.

Почему Россия хочет захватить Мариуполь любой ценой

Ранее бойцы "Азов" объяснили, что Мариуполь – стратегически важный для врага, поскольку может стать основным тыловым пунктом снабжения. Морские перевозки занимают первое место в мире из-за относительной дешевизны и большого объема.

Сейчас основным тыловым пунктом поставки южной группировки противника является морской порт в Бердянске, но он находится в зоне поражения ВСУ.

К теме – Заместитель комбата "Азова" рассказал об обычном дне защитника Мариуполя: смотрите видео