За сутки на Харьковщине обезврежено 190 взрывоопасных предметов – ГСЧС
Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжают выполнять служебные обязанности в условиях военного времени. Всего за сутки спасатели совершили 46 оперативных выездов.
Об этом говорится на официальной странице ведомства. Отмечается, что обновленные данные включают взрывоопасные предметы, которые были обезврежены в период 30 – 31 марта.
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На какие объекты выезжала Харьковская ГСЧС
Согласно сообщениям, среди 46 выездов:
- 11 раз служба выезжала на ликвидацию пожаров вызванных обстрелами,
- 14 раз – на тушение пожаров в экосистемах,
- 9 раз – для помощи населению и разборки завалов.
Служба отмечает, что за сутки ликвидировано 12 возгораний в частном секторе, произошедших по другим причинам, не связанным обстрелами.
Где вспыхнули пожары в результате обстрелов
11 выездов на тушение пожаров, вызванных обстрелами жилых многоэтажек, частных, складских и других зданий, возникали в жилых массивах Киевского и Шевченковского районов города Харькова, а также в
- Изюмском,
- Харьковском,
- Чугуевском районах области.
Крупнейшие из них произошли в Киевском районе Харькова, где горели 18 квартир жилого комплекса на площади 2000 квадратных метров и в городе Дергачи Харьковском районе области, где горели 3 частных дома на общей площади около 400 квадратных метров.
Есть жертвы
Под завалами разрушенного обстрелами жилого дома в Донецкой ОТГ Изюмского района ГСЧСники отыскали тела 2 человек, в том числе ребенка,
– говорится в сводке.
Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая артиллерийские боеприпасы и остатки ракет. Было осуществлено 107 привлечений и обезврежено 190 взрывоопасных предметов.