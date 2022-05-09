За сутки оккупанты нанесли 48 авиаударов по Харьковской и Донецкой областях, – Минобороны

За минувшие сутки, 8 мая, авиация оккупантов нанесла 48 ударов по объектам в Харьковской и Донецкой областях. Активнее всего враг атаковал Донецкое и Слобожанское направления.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. В настоящее время российские оккупанты оказывают огневое влияние вдоль всей линии столкновения и пытаются бить в глубь обороны наших войск.

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По информации Мотузяника, дальней авиацией российские захватчики за прошедшие сутки нанесли 5 ударов по объектам в Николаевской и Одесской областях.

Оперативно-тактическая авиация оккупантов нанесла 48 ударов по объектам в Харьковской и Донецкой областях,

– заявил он.

Представитель Минобороны подчеркнул, что пока сохраняется угроза применения Россией крылатых ракет из акватории Черного моря по военным и гражданским объектам Украины.

Как напомнил Мотузяник, враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и жилые районы украинских городов ракетно-авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами в следующих областях:

Донецкой;

Запорожской;

Луганской;

Николаевской;

Одесской;

Харьковской.

Об "интеграции" оккупированных территорий в состав России

В то же время власти страны-агрессора принимают решение об интеграции оккупированных территорий в состав России. Спикер Минобороны пояснил, что в рамках празднования 9 мая оккупационные администрации ужесточили контрразведывательные мероприятия, увеличили количество блокпостов и патрулей.

Кроме того, до 10 мая захватчики кое-где ввели комендантские часы и ввели ограничения по перемещению местного населения.

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Какая ситуация на Донбассе

В Минобороны сообщили о прибытии на временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей групп лиц из Крыма и некоторых регионов России для создания пропагандистских сюжетов для российских СМИ.

Александр Мотузяник добавил, что противник продолжает наступательную операцию в Восточной операционной зоне. В настоящее время основная цель захватчика – достижение полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Также российские оккупанты стремятся обеспечить устойчивость сухопутного коридора с временно оккупированной территорией Крыма, как пояснили в Минобороны Украины.

Как прошли сутки на Харьковщине: коротко

8 мая россияне снова обстреливали окрестности города Харькова, в частности из реактивных систем залпового огня.

К сожалению, в результате обстрела в Харьковском районе 2 человека получили ранения, а еще один – погиб.

В течение суток 8 мая активные обстрелы продолжались в Богодухове и районе. Там от действий рашистов – 4 раненых и еще 3 погибших.

Еще 2 человека оккупанты ранили вечером 8 мая во время обстрелов в Лозовском и Золочевском районах.

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