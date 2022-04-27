За сутки оккупанты убили троих мирных жителей Донбасса
Источник:телеграм Павел Кириленко
За сутки россияне убили еще троих мирных жителей Донбасса. Как минимум, шесть человек получили ранения.
Соответствующую информацию подтвердил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. В телеграме он обнародовал потери в регионе за 26 апреля.
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Жертвы по регионам
Кириленко отметил, что в Лимане, Нью-Йорке и Майском погибли три человека. Еще шестеро получили ранения.
Удалось уточнить информацию относительно 1 раненого в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
– добавил он.
Количество жертв по регионам / Фото телеграм Павел Кириленко
Ранее глава Донецкой ОВА сообщил, что россияне нанесли ракетные авиаудары по Авдеевке. В результате обстрела пострадала городская инфраструктура, в частности, городская больница, школа, а также жилые многоэтажки.
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