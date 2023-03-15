За сутки оккупанты пытались 5 раз штурмовать позиции ВСУ: вражеская армия потеряла 3 роты

Уже не удивительно, что "вторая армия мира" в Украине несет просто колоссальные потери. В частности, за прошедшие сутки Россия на Востоке потеряла три роты солдат.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, среди окупантов были ранены и убиты.

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Чем обусловлены такие цифры

За прошедшие сутки враг понес значительные потери в живой силе – это около трех рот личного состава убитыми и ранеными и было уничтожено достаточно большое количество техники и беспилотников.

– заявил военный.

Он объяснил, что Силы обороны существенно проредили российскую армию на Авдеевском и Шахтерском направлениях. В частности, Дмитрашковский рассказал, что ночью 15 марта враг 5 раз пытался штурмовать позиции украинских защитников.

Россия упускает возможности для наступления

Военный отметил, что за последнюю неделю активность россиян значительно снизилась. Это обусловлено тем, что Россия снизила и количество штурмов, и плотность обстрелов.

Также Дмитрашковский добавил, что вражеская армия пока меньше возможностей наступать, поскольку за последние недели потеряла большое количество людей в попытках штурмовать позиции украинских военных. Кроме того, у россиян сложная ситуация с боеприпасами.

Актуальные потери окупантов на 15 марта

Только за минувшие сутки русская армия сократилось на 980 человек. Следовательно, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла 161 520 своих воинов. В Генштабе уточняют, что подсчет усложнен из-за интенсивности боев.

Кроме того, оккупанты теряют много своей техники: