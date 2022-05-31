За сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донбасса: фото и видео последствий

Российские оккупанты за сутки 30 мая снова беспощадно обстреляли Донбасс. Они атаковали 12 населённых пунктов. В сети были опубликованы фото и видео последствий.

В результате вражеских обстрелов погибли и пострадали люди. Однако их количество еще неизвестно. Об этом пишут в Национальной полиции.

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Кроме того, россияне разрушили и повредили 26 гражданских объектов, среди которых есть частные дома и школы.

За сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов – убиты и ранены мирные жители. Разрушения претерпели 26 гражданских объектов - жилые дома, две школы, завод, аммиакопровод, критическая инфраструктура,

– говорится в сообщении.

Российские войска нанесли удары по таким населенным пунктам: Авдеевка, Бахмут, Торецк, Николаевка, Славянск, Нью-Йорк, Очеретино, Орловка, Нелиповка, Нетайлово, Майское, Закотное.

Последствия вражеских обстрелов Донбасса / Фото Нацполиции

В целом по Донетчине враг гнал чуть ли не по всем видам оружия. В частности, россияне обстреляли регион из авиации, артиллерии, танков и стрелкового оружия.

Враг гатив по Донецкой области: смотрите видео

Под утро, когда жители пытались спать, кафиры нанесли авиаудар по центру Славянска. В результате атаки погибли и травмированы.

На местах обстрелов работали правоохранители. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по статье "нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины. Каждое преступление России документируют. Агрессор обязательно ответит за свою жестокость и цинизм.

Ситуация в Луганской области

За Северодонецк и Лисичанск продолжаются жестокие бои . Оккупанты обстреливают регион из всех видов только имеющих оружия.

В результате вражеских обстрелов в Северодонецке погибли 2 человека, еще 5 – россияне ранили. За сутки 30 мая в городе разрушены по меньшей мере 12 домов. В Лисичанске уничтожили еще 18 жилищ. Во Врубовке кафиры разрушили 10 домов и дом культуры.

Не обошлось без разрушений в Золотом. Там россияне уничтожили 3 дома. В Нирково, Николаевке и Викторовке разрушены по 2 дома.

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