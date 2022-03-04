За сутки российская армия убила еще 7 гражданских, – глава Донецкой ОВА

4 марта 2022 , 22:14
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Источник:

фейсбук Павла Кириленко

На протяжении суток 4 марта враг убил в Донецкой области семерых мирных жителей. Об этом рассказал в фейсбуке руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Всего за время войны от рук российских оккупантов погиб 51 гражданский. Раненых – не менее 257.

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Россия убивает гражданских и в Донецкой области

По данным Донецкой областной военной администрации, по состоянию на 19 часов 4 марта россияне убили еще 7 мирных людей.

  • В Мангуше – 6.
  • В Богоявленке – 1.


Жуткие цифры о погибших гражданских в Донецкой области / Данные Донецкой ОВА

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Автор: Олесь Друкач