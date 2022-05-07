За сутки собрали 30 миллионов: IT-сообщество покупает самолет для ВСУ

Перед началом полномасштабного вторжения мы уже активно собирали средства на Patreon волонтерского фонда "Вернись живым", смогли собрать около 200 тысяч долларов в месяц, именно силами ежемесячных подписок. Но, как мы знаем, Patreon отказался переводить эти средства фонда, а все донейты вернулись на карты.

Об этом 24 канала рассказала Community Lead крупнейшего украинского ИТ-сообщества DOU Мария Дубинина. Она также добавила, что такую масштабную цель, как самолет, раньше не ставили, поэтому рассчитывали на длительный сбор средств.

Читайте также Картину Марии Примаченко продали с аукциона за 500 тысяч долларов: деньги пойдут на нужды ВСУ

"Наше сообщество уже давно сотрудничает с "Вернись живым", с самого начала вторжения России в 2014 году. Мы часто помогали, присылали донейты от наших доходов. Но такие суммы раньше мы не собирали собственными силами", – объясняет Мария.

После заморозки аккаунта "Вернись живым" на Patreon, мы решили, что останавливаться не стоит и организовали масштабный сбор, приняли решение присылать средства уже непосредственно на счета фонда,

– говорит Community Lead IT-сообщества.

Мария Дубинина рассказывает, что началось обсуждение, какой будет сумма и предмет сбора. Думали над 5 миллионами, потом над 15 миллионами – хотели приобрести пикапы для ВСУ. Но решили рискнуть и добиться более масштабной цели. Ею и стал этот комплекс, такого еще никто не покупал для военных.

Мы разработали стратегию на долгий период, планировали привлекать разных людей и надеялись, что, возможно, через месяц накопим нужные средства,

– утверждает Дубинина.

Средняя сумма пожертвования

Для нас стало сюрпризом, чтоЭто благодаря нашему IT-сообществу и всем небезразличным гражданам, которые благодаря огласке тоже приобщились.

Мы утром подвели аналитику и в общем-то транзакций тысячи, нам трудно подсчитать количество благотворителей и благотворительниц, ведь мы считали транзакции, а люди могли присылать с одного счета трижды в день или дважды, утверждает коммуникационщик компании DOU.

Добавлю, что средняя сумма взноса – 1825 гривен. Наибольший единовременный платеж – 150 тысяч гривен, а наименьший – 1 гривна,

– отмечает Мария Дубинина.

Как удалось собрать 30 миллионов гривен на самолет для ВСУ: смотрите видео