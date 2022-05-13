Кроме этого, бойцы ВСУ успешно ликвидируют личный состав российской армии. По состоянию на 12 мая они уже уничтожили почти 27 тысяч вражеских военных.

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Защитники поразили 7 вражеских воздушных целей

Противовоздушная оборона Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск ВСУ 12 мая поразила 7 вражеских воздушных целей:

5 беспилотников "Орлан-10";

1 вертолет Ка-52;

1 крылатую ракету.

"Авиация Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины продолжает наносить удары с воздуха по позициям российских оккупационных войск на разных направлениях. Слава Украине!", – подытожили защитники.

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