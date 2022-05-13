Окрім цього бійці ЗСУ успішно ліквідовують особовий склад російської армії. Станом на 12 травня вони вже знищили майже 27 тисяч ворожих військових.

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Захисники уразили 7 ворожих повітряних цілей

Протиповітряна оборона Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ ЗСУ 12 травня уразила 7 ворожих повітряних цілей:

5 безпілотників "Орлан-10";

1 вертоліт Ка-52;

1 крилату ракету.

"Авіація Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України продовжує завдавати удари з повітря по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках. Слава Україні!", – підсумували захисники.

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