За сутки защитники Востока уничтожили 81 оккупанта, самолет и беспилотник
30 апреля 2022 , 21:48Читати новину українською
Защитники Востока за сегодняшний день уничтожили 81 российского оккупанта, а также у них много побед в небе.
6 вражеских атак на Востоке
Оперативно-тактическая группировка "Восток" обнародовала результаты противостояния российским оккупантам 30 апреля. Враг совершил 6 атак. Все они были успешно отбиты нашими героями.
Внимание Врагу не удается идти в наступление: карта боевых действий на 30 апреля
В течение суток, 30 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 6 атак,
– говорится в сообщении.
Потери врага на Востоке за сутки:
- личного состава – 81
- танки – 3
- БМП – 6
- БТР – 5
- минометный расчет – 1
- АТТ – 5
- самолетов – 1
- БПЛА – 1
Какая ситуация на Донбассе
- По данным Генштаба, россияне проводят наступательные действия, чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Ведь это позволит получить сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.
- Вдоль линии столкновения и в приграничных районах оккупанты бьют по позициям Вооруженных Сил Украины и гражданской инфраструктуре из артиллерии и авиации.
- В частности, идет оборона в городе Марьинка. Там оккупанты наносят массовые артиллерийские удары по жилым домам, но украинские военные изо дня в день отбивают российских захватчиков.
- Российские военные 30 апреля в очередной раз обстреляли волонтеров. В Луганской области они открыли огонь по авто, а также обстреляли автобус полиции, который вез помощь.
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