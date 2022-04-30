За сутки защитники Востока уничтожили 81 оккупанта, самолет и беспилотник

30 апреля 2022 , 21:48
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Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Защитники Востока за сегодняшний день уничтожили 81 российского оккупанта, а также у них много побед в небе.

6 вражеских атак на Востоке

Оперативно-тактическая группировка "Восток" обнародовала результаты противостояния российским оккупантам 30 апреля. Враг совершил 6 атак. Все они были успешно отбиты нашими героями.

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В течение суток, 30 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 6 атак,
– говорится в сообщении.

Потери врага на Востоке за сутки:

  • личного состава – 81
  • танки – 3
  • БМП – 6
  • БТР – 5
  • минометный расчет – 1
  • АТТ – 5
  • самолетов – 1
  • БПЛА – 1

Какая ситуация на Донбассе

  • По данным Генштаба, россияне проводят наступательные действия, чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Ведь это позволит получить сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.
  • Вдоль линии столкновения и в приграничных районах оккупанты бьют по позициям Вооруженных Сил Украины и гражданской инфраструктуре из артиллерии и авиации.
  • В частности, идет оборона в городе Марьинка. Там оккупанты наносят массовые артиллерийские удары по жилым домам, но украинские военные изо дня в день отбивают российских захватчиков.
  • Российские военные 30 апреля в очередной раз обстреляли волонтеров. В Луганской области они открыли огонь по авто, а также обстреляли автобус полиции, который вез помощь.

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Автор: Анастасія Лукашевська