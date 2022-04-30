6 ворожих атак на Сході
Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило результати протистояння російським окупантам 30 квітня. Ворог здійснив 6 атак. Усі вони були успішно відбиті нашими героями.
Увага Ворогу не вдається йти у наступ: карта бойових дій станом на 30 квітня
Протягом доби, 30 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 6 атак,
– йдеться у повідомленні.
Втрати ворога на Сході за добу:
- особового складу – 81
- танки – 3
- БМП – 6
- БТР – 5
- мінометний розрахунок – 1
- АТТ – 5
- літаків – 1
- БПЛА – 1
Якою є ситуація на Донбасі
- За даними Генштабу, росіяни проводять наступальні дії, щоб повністю захопити Донецьку та Луганську області. Адже це дозволить їм отримати сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.
- Вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах окупанти гатять по позиціях Збройних Сил України та цивільній інфраструктурі з артилерії та авіації.
- Зокрема, триває оборона у місті Мар'їнка. Там окупанти завдають масових артилерійських ударів по житлових будинках, але українські військові день за днем відкидають російських загарбників.
- Російські військові 30 квітня вчергове обстріляли волонтерів. На Луганщині вони відкрили вогонь по авто, а також обстріляли автобус поліції, який віз допомогу.
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