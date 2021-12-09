За три года наказали более сотни коррумпированных депутатов, – Венедиктова

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы". Она посвящена Международному дню борьбы с коррупцией.

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"За последние 3 года к уголовной ответственности за коррупцию привлекли 5,5 тысяч человек, из которых 111 депутаты всех уровней", – сообщила Венедиктова.

По ее словам, за 2021 год в суд попали обвинительные акты в отношении 3,5 тысяч человек, им инкриминировали коррупционные преступления. Она подчеркнула, что каждый день в суд направляют в среднем 11 дел такой категории в отношении 16 человек.

Кроме того, генпрокурор отметила, что в 2021 году правоохранительные органы разоблачили и обезвредили 60 преступных группировок – и половина из них в госорганах. В то же время коррупционный ущерб, как установили, в этом году равняется около 3 миллионов гривен.

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Журналисты и небезразличные граждане помогли Национальному агентству по предотвращению коррупции найти нарушения в декларациях 100 должностных лиц.

Речь идет о собственности чиновников на сумму 382,1 миллиона гривен, которую декларанты "забыли" внести в документ или указали неточную информацию.

Всего проверили 134 декларации, в 100 из которых были нарушения.

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