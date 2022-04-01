За трое суток погибли 7 гражданских: россияне беспощадно лупят по Луганщине

Российские оккупанты беспощадно обстреливают Луганщину, в результате чего только за три дня погибли семь человек. Среди пострадавших, к сожалению, есть ребенок.

Восемь человек получили ранения

Оккупационные войска с 29 по 31 марта вели огонь по населенным пунктам Луганской области. От действий врага погибли 7 гражданских лиц и 8 получили ранения

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В Офисе Генпрокурора сообщили, что среди раненых один ребенок.

Также оккупанты разрушили инфраструктуру:

повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки;

в спортзале здания Главного управления Нацполиции в Луганской области возник пожар;

разрушена газовая АЗС и поврежден газопровод;

уничтожены помещения кафе и аптеки;

повреждено здание тока ФХ "Агросхид" и тракторы МТЗ;

повреждены помещения и имущество Попаснянского РЭС и частные автомобили.

Враг совершил обстрел во время эвакуации

Сообщается, что оккупанты цинично осуществляли обстрелы во время эвакуации мирного населения.

В частности, 30 марта во время проведения эвакуационных мероприятий жителей Лисичанска под вражеский обстрел попал автобус, который перевозил граждан.

К счастью, в результате обстрела пострадавших нет.

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