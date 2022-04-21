За Украину нужно не умирать, а убивать тех. кто пришел с оружием

Сейчас пропаганда настолько взяла верх в России, что если так будет продолжаться, то они наложат анафему на Дмитрия Пескова.

Счет смертей россиян будет расти

Какие-нибудь Геббельсы самого высокого масштаба типа Михалкова публично критикуют: "Песков что-то не так сказал, вы представляете?!". А мне хочется напомнить этим уродам – ребята, вы там совсем берега потеряли? Песков – это голос Путина, а на Путина батоны не крошат.

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Тем самым они загоняют президента России в интересную историю вместо того, чтобы пойти по принципу "если вы не уйдете прямо сейчас, вам будут лапти здесь".

Оптимальный вариант с точки зрения выживания российского государства (а вопрос нужно задавать именно так) – немедленное прекращение войны. Нет, не ради Украины. Назовите нас "х*хлами", как угодно – нам вообще плевать на вас, если честно. Ради вас. Потому что количество 18-летних розовощеких мальчиков, которых отправит Кремль насмерть, будет расти и расти. Я об этом говорил и хочу эту фразу еще раз озвучить.

Кто становится дровами в печке войны Путина

Уважаемые мужчины призывного возраста! Почему похороны в основном проходят где-то в национальных республиках? Дагестан лидирует, но не только – есть Бурятия, боевые буряты-танкисты.

Все это ясно. Выходит, чтобы утешить самолюбие деда войны, властелина бункера, он бросает на войну прежде всего людей из глубинки, чтобы не было социального взрыва, социального недовольства. Да и вообще этих темненьких ребят ему не жалко.

Нет, я понимаю, что вы учились в школе Рейха, и вас там учили умирать за родину. Я видел видео, как в детском саду воспитательница проводит урок патриотизма и говорит, что нужно президента поддержать – он же начал войну, уже нельзя отступить, мы должны его поддерживать.

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И замечательно, что детишкам правильно вещи называют, говорят на войну "война". И очень странно, когда некоторые детишки в возрасте моего старшего сына не спешат на смерть, не спешат тянуть руку. А воспитательница та еще с*ка – она их начинает шеймить за это.

У меня сын ходил в Москве в детский сад, у нас там тоже были эксцессы с пилотками. Мисс Оля, что пушечное мясо дальше готовите? Так вот, это был "блатной" московский детский сад. Стоил до х*ра этот детский сад, и там время от времени у них это проскакивало. Я к чему это веду? Если мы ездили в детский садик на самокате в основном, то некоторых детей привозили на Porsche. И слава Богу – я вообще за то, чтобы люди жили хорошо.

Украинская формула победы

Только вопрос теперь для россиян: а как это так получилось, что войну, закончившуюся в 1945 году, вы сейчас повторяете? И ваших детей готовят к смерти при Путине.

Видите ли, вот у нас базовый подход. Время от времени записываю слова в поддержку наших военных, я им всегда говорю одну простую фразу: ребята, не думайте умирать за Украину, ни в коем случае этого делать не надо! Ваша главная задача на войне – убить всех оккупантов и выжить.

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Вернуться домой в свои семьи, а у кого их нет – создать, завести детей, родить и жить счастливой жизнью! Поэтому я и говорю: за Украину умирать не нужно – за Украину нужно убивать тех, кто пришел сюда с оружием в руках.

И если какой-то молодой человек воспользуется моим советом и посмотрит, что можно и не ехать в Украину, – это круто! Это же самое важное!

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