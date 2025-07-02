За вице-премьера Чернышова внесли залог

За вице-премьера – министра национального единства Алексея Чернышёва внесли залог в размере 120 миллионов гривен. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и коррупционной схеме.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой комментарий ВАКС для РБК-Украина. Деньги поступили в полном объёме.

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Что известно о коррупционном деле

Ранее ВАКС избрал для Чернышёва, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога. А 2 июля 2025 года суд не отстранил его от должности вице-премьера – министра национального единства.

На прошлой неделе НАБУ объявило подозрения пяти фигурантам дела о коррупции в строительной сфере, среди которых член правления "Нафтогаза" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам "Укргаздобычи" Максим Горбатюк, бывшая директор государственного предприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копистира.

По версии следствия, застройщик организовал схему незаконного получения земельного участка в Киеве. Чиновники Минрегиона создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию, которое заключило инвестиционные договоры с "нужной" строительной компанией. Стоимость участка занизили почти в пять раз, а разница между заниженной и рыночной оценкой превысила 1 миллиард гривен.

Известно также, что на момент совершения преступления Володин был госcекретарем Мингромад, а Горбатюк – советником главы министерства Алексея Чернышёва. Впоследствии Чернышёв возглавил «Нафтогаз», куда перешли работать и его соратники.

По данным журналистов, в прошлом году детективы НАБУ планировали обыск у Чернышёва, но его отменили по просьбе директора Бюро Семёна Кривоноса.

Позже выяснилось, что Чернышёв тайно встречался с Кривоносом, якобы для обсуждения антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос отрицает свою причастность к отмене обыска.