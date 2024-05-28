За время полномасштабного вторжения Киевстар уплатил более 23,7 миллиарда гривен налогов

В первом квартале 2024 года Киевстар уплатил более 2 миллиардов гривен налогов и сборов в государственный бюджет Украины. А за время полномасштабного вторжения России в Украину сумма уплаченных телеком-оператором налогов и сборов превысила 23,7 миллиарда гривен.

Благодаря добросовестному ведению бизнеса оператор электронных коммуникаций Киевстар не только предоставляет услуги 25 миллионам клиентов мобильной и фиксированной связи, но и является одним из крупнейших в отрасли налогоплательщиком в государственный бюджет, информирует 24 Канал.

Смотрите также Сильные нации имеют сильные экономики: Майк Помпео о поддержке Украины во время войны

С начала полномасштабного вторжения компания уплатила 23,7 миллиарда гривен налогов и сборов, из них 1,7 миллиарда гривен уплачено авансом.

За это время компания выделила 2 миллиарда гривен на реализацию социально важных проектов:

поддержку Вооруженных Сил Украины,

закупку медицинского оборудования для ожогового центра "Незламні",

разминирование территории Украины,

восстановление цифровой инфраструктуры и тому подобное.

В частности, к интернету Киевстар подключено 1550 модульных домов для переселенцев и 1497 укрытий. За счет компании обеспечено защитным снаряжением 146 инженерно-саперных групп, также для ВСУ предоставлено средств связи на более 19 миллионов гривен. Компания поддерживает абонентов в прифронтовых и деоккупированных населенных пунктах, предоставляя бонусы и услуги без дополнительной оплаты.

Киевстар объявил о планах предоставить в 2024 году целевой помощи для ВСУ на сумму как минимум 100 миллионов гривен. Из них 50 миллионов гривен уже выделено на организацию коммуникаций для сил ПВО Украины.

Также в планах компании – дальнейшее развитие в Украине современных технологий связи и содействие государству в восстановлении инфраструктуры. За время полномасштабного вторжения инвестиции Киевстар в развитие цифровых услуг и восстановление телеком-сетей превысили 13,3 миллиарда гривен. А в ближайшие три года Киевстар планирует инвестировать в экономику Украины еще 600 миллионов долларов США,

– рассказали в Киевстаре.

Киевстар является важной инфраструктурной компанией, которая предоставляет в Украине критически важные услуги телекоммуникаций. За более чем 25 лет работы компания построила почти 40 тысяч базовых станций мобильной связи, проложено более 40 тысяч километров волоконно-оптических линий.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на апрель 2023 года обслуживал около 24 миллионов абонентов мобильной связи и 1,1 миллиона абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и другие.

Киевстар развивает в Украине новые телеком-технологии и в ближайшие три года планирует инвестировать в это направление 600 миллионов долларов США. Компания помогает стране преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила 2 миллиарда гривен для поддержки ВСУ, абонентов, местных общин, а также на благотворительные инициативы.

Единственный акционер Киевстар – международная Группа VEON с главным офисом в Нидерландах. Акции Группы размещены на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.