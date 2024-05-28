За время полномасштабного вторжения Киевстар уплатил более 23,7 миллиарда гривен налогов
В первом квартале 2024 года Киевстар уплатил более 2 миллиардов гривен налогов и сборов в государственный бюджет Украины. А за время полномасштабного вторжения России в Украину сумма уплаченных телеком-оператором налогов и сборов превысила 23,7 миллиарда гривен.
Благодаря добросовестному ведению бизнеса оператор электронных коммуникаций Киевстар не только предоставляет услуги 25 миллионам клиентов мобильной и фиксированной связи, но и является одним из крупнейших в отрасли налогоплательщиком в государственный бюджет, информирует 24 Канал.
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С начала полномасштабного вторжения компания уплатила 23,7 миллиарда гривен налогов и сборов, из них 1,7 миллиарда гривен уплачено авансом.
За это время компания выделила 2 миллиарда гривен на реализацию социально важных проектов:
- поддержку Вооруженных Сил Украины,
- закупку медицинского оборудования для ожогового центра "Незламні",
- разминирование территории Украины,
- восстановление цифровой инфраструктуры и тому подобное.
В частности, к интернету Киевстар подключено 1550 модульных домов для переселенцев и 1497 укрытий. За счет компании обеспечено защитным снаряжением 146 инженерно-саперных групп, также для ВСУ предоставлено средств связи на более 19 миллионов гривен. Компания поддерживает абонентов в прифронтовых и деоккупированных населенных пунктах, предоставляя бонусы и услуги без дополнительной оплаты.
Киевстар объявил о планах предоставить в 2024 году целевой помощи для ВСУ на сумму как минимум 100 миллионов гривен. Из них 50 миллионов гривен уже выделено на организацию коммуникаций для сил ПВО Украины.
Также в планах компании – дальнейшее развитие в Украине современных технологий связи и содействие государству в восстановлении инфраструктуры. За время полномасштабного вторжения инвестиции Киевстар в развитие цифровых услуг и восстановление телеком-сетей превысили 13,3 миллиарда гривен. А в ближайшие три года Киевстар планирует инвестировать в экономику Украины еще 600 миллионов долларов США,
– рассказали в Киевстаре.
Киевстар является важной инфраструктурной компанией, которая предоставляет в Украине критически важные услуги телекоммуникаций. За более чем 25 лет работы компания построила почти 40 тысяч базовых станций мобильной связи, проложено более 40 тысяч километров волоконно-оптических линий.
Справка о Киевстар
Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на апрель 2023 года обслуживал около 24 миллионов абонентов мобильной связи и 1,1 миллиона абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и другие.
Киевстар развивает в Украине новые телеком-технологии и в ближайшие три года планирует инвестировать в это направление 600 миллионов долларов США. Компания помогает стране преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила 2 миллиарда гривен для поддержки ВСУ, абонентов, местных общин, а также на благотворительные инициативы.
Единственный акционер Киевстар – международная Группа VEON с главным офисом в Нидерландах. Акции Группы размещены на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).
Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.