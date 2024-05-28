Завдяки сумлінному веденню бізнесу оператор електронних комунікацій Київстар не лише надає послуги 25 мільйонам клієнтів мобільного та фіксованого зв'язку, але і є одним із найбільших у галузі платником податків до державного бюджету, інформує 24 Канал.

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Від початку повномасштабного вторгнення компанія сплатила 23,7 мільярда гривень податків і зборів, з них 1,7 мільярда гривень сплачено авансом.

За цей час компанія виділила 2 мільярди гривень на реалізацію соціально важливих проєктів:

підтримку Збройних Сил України,

закупівлю медичного обладнання для опікового центру "Незламні",

розмінування території України,

відновлення цифрової інфраструктури тощо.

Зокрема, до інтернету Київстар підключено 1550 модульних будинків для переселенців та 1497 укриттів. Коштом компанії забезпечено захисним спорядженням 146 інженерно-саперних груп, також для ЗСУ надано засобів зв'язку на понад 19 мільйонів гривень. Компанія підтримує абонентів у прифронтових та деокупованих населених пунктах, надаючи бонуси та послуги без додаткової оплати.

Київстар оголосив про плани надати у 2024 році цільової допомоги для ЗСУ на суму як мінімум 100 мільйонів гривень. З них 50 мільйонів гривень вже виділено на організацію комунікацій для сил ППО України.

Також у планах компанії – подальший розвиток в Україні сучасних технологій зв'язку та сприяння державі у відбудові інфраструктури. За час повномасштабного вторгнення інвестиції Київстар у розвиток цифрових послуг та відбудову телеком-мереж перевищили 13,3 мільярда гривень. А в найближчі три роки Київстар планує інвестувати в економіку України ще 600 мільйонів доларів США,

– розповіли у Київстарі.

Київстар є важливою інфраструктурною компанією, яка надає в Україні критично важливі послуги телекомунікацій. За понад 25 років роботи компанія побудувала майже 40 тисяч базових станцій мобільного зв'язку, прокладено понад 40 тисяч кілометрів волоконно-оптичних ліній.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на квітень 2023 року обслуговував близько 24 мільйонів абонентів мобільного зв'язку та 1,1 мільйона абонентів "Домашнього інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та інші.

Київстар розвиває в Україні нові телеком-технології та в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 мільйонів доларів США. Компанія допомагає країні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила 2 мільярди гривень для підтримки ЗСУ, абонентів, місцевих громад, а також на благодійні ініціативи.

Єдиний акціонер Київстар – міжнародна Група VEON з головним офісом в Нідерландах. Акції Групи розміщені на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.