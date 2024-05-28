Завдяки сумлінному веденню бізнесу оператор електронних комунікацій Київстар не лише надає послуги 25 мільйонам клієнтів мобільного та фіксованого зв'язку, але і є одним із найбільших у галузі платником податків до державного бюджету, інформує 24 Канал.
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Від початку повномасштабного вторгнення компанія сплатила 23,7 мільярда гривень податків і зборів, з них 1,7 мільярда гривень сплачено авансом.
За цей час компанія виділила 2 мільярди гривень на реалізацію соціально важливих проєктів:
- підтримку Збройних Сил України,
- закупівлю медичного обладнання для опікового центру "Незламні",
- розмінування території України,
- відновлення цифрової інфраструктури тощо.
Зокрема, до інтернету Київстар підключено 1550 модульних будинків для переселенців та 1497 укриттів. Коштом компанії забезпечено захисним спорядженням 146 інженерно-саперних груп, також для ЗСУ надано засобів зв'язку на понад 19 мільйонів гривень. Компанія підтримує абонентів у прифронтових та деокупованих населених пунктах, надаючи бонуси та послуги без додаткової оплати.
Київстар оголосив про плани надати у 2024 році цільової допомоги для ЗСУ на суму як мінімум 100 мільйонів гривень. З них 50 мільйонів гривень вже виділено на організацію комунікацій для сил ППО України.
Також у планах компанії – подальший розвиток в Україні сучасних технологій зв'язку та сприяння державі у відбудові інфраструктури. За час повномасштабного вторгнення інвестиції Київстар у розвиток цифрових послуг та відбудову телеком-мереж перевищили 13,3 мільярда гривень. А в найближчі три роки Київстар планує інвестувати в економіку України ще 600 мільйонів доларів США,
– розповіли у Київстарі.
Київстар є важливою інфраструктурною компанією, яка надає в Україні критично важливі послуги телекомунікацій. За понад 25 років роботи компанія побудувала майже 40 тисяч базових станцій мобільного зв'язку, прокладено понад 40 тисяч кілометрів волоконно-оптичних ліній.
Довідка про Київстар
Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на квітень 2023 року обслуговував близько 24 мільйонів абонентів мобільного зв'язку та 1,1 мільйона абонентів "Домашнього інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та інші.
Київстар розвиває в Україні нові телеком-технології та в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 мільйонів доларів США. Компанія допомагає країні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила 2 мільярди гривень для підтримки ЗСУ, абонентів, місцевих громад, а також на благодійні ініціативи.
Єдиний акціонер Київстар – міжнародна Група VEON з головним офісом в Нідерландах. Акції Групи розміщені на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).
Київстар понад 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.