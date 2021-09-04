За время президентства: МИД уже работает над организацией визита Байдена в Украину

Во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон Джо Байден заявил, что хотел бы еще раз приехать в Украину. Сейчас дипломаты уже начали работу в этом направлении.

В свою очередь Дмитрий Кулеба убежден, что глава Соединенных Штатов посетит украинское государство за время своей каденции. Об этом министр иностранных дел сообщил в интервью изданию "РБК-Украина".

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Украинская дипломатия уже работает над визитом американского президента в Украину. Убежден, что за время своего президентства Джо Байден посетит Украину,

– сказал глава МИД.

Глава дипломатии подчеркнул, что это произойдет, поскольку "Украина очень важна для Джо Байдена и является очень важным приоритетом внешней политики США".

Там политики провели встречу в составе делегаций и поговорили с глазу на глаз.

Встреча Зеленского и Байдена: коротко

Разговор президентов длился более 2 часов, перед встречей Джо Байден и Владимир Зеленский сделали несколько коротких заявлений.

Глава Украины напомнил американскому коллеге о войне на Донбассе. Также передал список из 450 украинцев, незаконно заключенных Россией.

Лидер США заверил, что Вашингтон поддерживает Украину на пути в НАТО и отметил, что не против еще раз наведаться на украинскую землю.

Президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон по приглашению главы США Джо Байдена.

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