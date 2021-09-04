Своє чергою Дмитро Кулеба переконаний, що глава Сполучених Штатів відвідає українську державу за час своєї каденції. Про це міністр закордонних справ повідомив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".
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Українська дипломатія вже працює над візитом американського президента до України. Переконаний, що за часи свого президентства Джо Байден відвідає Україну,
– сказав глава МЗС.
Очільник дипломатії наголосив, що це станеться, оскільки "Україна дуже важлива для Джо Байдена й є дуже важливим пріоритетом зовнішньої політики США".
Зустріч Зеленського та Байдена: коротко
- Розмова президентів тривала понад 2 години, перед зустріччю Джо Байден та Володимир Зеленський зробили кілька коротких заяв.
- Глава України нагадав американському колезі про війну на Донбасі. Також передав список із 450 українців, незаконно ув'язнених Росією.
- Лідер США запевнив, що Вашингтон підтримує Україну на шляху до НАТО та зауважив, що не проти ще раз навідатись на українську землю.
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