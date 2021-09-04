Своє чергою Дмитро Кулеба переконаний, що глава Сполучених Штатів відвідає українську державу за час своєї каденції. Про це міністр закордонних справ повідомив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

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Українська дипломатія вже працює над візитом американського президента до України. Переконаний, що за часи свого президентства Джо Байден відвідає Україну,

– сказав глава МЗС.

Очільник дипломатії наголосив, що це станеться, оскільки "Україна дуже важлива для Джо Байдена й є дуже важливим пріоритетом зовнішньої політики США".

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський завітав до Вашингтона на запрошення глави США Джо Байдена. Там політики провели зустріч у складі делегацій і поговорили віч-на-віч.

Зустріч Зеленського та Байдена: коротко

Розмова президентів тривала понад 2 години, перед зустріччю Джо Байден та Володимир Зеленський зробили кілька коротких заяв.

Глава України нагадав американському колезі про війну на Донбасі. Також передав список із 450 українців, незаконно ув'язнених Росією.

Лідер США запевнив, що Вашингтон підтримує Україну на шляху до НАТО та зауважив, що не проти ще раз навідатись на українську землю.

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