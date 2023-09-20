Останутся дырявые корыта: Зеленский на Совбезе поразил заявлением о российском флоте

Владимир Зеленский во время заседания Совбеза ООН 20 сентября подчеркнул, что Россия должна вывести все свои войска с территории Украины. Речь идет о границах, международно определенных в 1991 году.

Украинский лидер подчеркнул, что говорится, в частности, о российском Черноморском флоте. Или тех "дырявых корытах", которые от него останутся за время полномасштабной войны.

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Что сказал президент

Зеленский озвучил, что нужно сделать для возвращения мира.

Первое – это полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот России или те дырявые корыты, которые от него останутся за время войны Второе – полный возврат Украине эффективного контроля над всей нашей государственной границей и исключительной экономической зоной – в Черном и Азовском морях, а также – в Керченском проливе,

– говорится в сообщении.

Как российский флот превращается в "дырявое корыто"