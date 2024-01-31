За экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева внесли залог: теперь он может выйти из СИЗО

31 января за бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева внесли залог. Речь идет о 18 миллионах и 168 тысячах гривен. Следовательно, он может покинуть СИЗО.

О том, что за Всеволода Князева внесли залог сообщил "Центр противодействия коррупции". Обратим внимание, что 30 января следственный судья ВАКС уменьшил залог бывшему судье Верховного Суда с 20 миллионов до 18,168 миллиона.

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Сумма залога менялась 7 раз

Итак, Всеволода Князева подозревают в масштабной коррупции. А уже 31 января за него внесли залог. Как отметили в "Центре противодействия коррупции", вряд ли средства за экс-главу Верховного Суда могли внести его родные самостоятельно. Связано это с тем, что активы Князева арестованы. Кроме того, в декабре 2023 года его адвокаты заявляли, что семья их подзащитного может внести не более 10 миллионов гривен.

В то же время в "Центре противодействия коррупции" сообщили, что Князев две недели назад развелся со своей женой. Они были в браке почти 20 лет. Его жена объяснила, что с мая их брачные отношения фактически прекращены. Причиной назвала несовместимость характеров.

Обратим внимание, что уже рассматривают иск о разделе общего имущества супругов. Этим занимается один из судов Николаева.

Заметим что Всеволод Князев под стражей находился с мая 2023 года. В начале ему назначили залог в размере 107 миллионов гривен. И до 31 января ее размер уменьшался несколько раз:

через две недели в апелляции уменьшили размер залога до 75 миллионов гривен;

а уже в августе 2023 года Князеву следственный судья уменьшил залог до 55 миллионов;

еще через месяц в апелляции решили сократить сумму залога до 45 миллионов;

а в октябре 2023 года следственный судья принял решение о сокращении залога до 35 миллионов гривен;

в конце года в декабре размер залога составил уже 27 миллионов;

в том же месяце залог уменьшили еще раз до 20 миллионов гривен.

Коротко о деле Князева