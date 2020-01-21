За 100 гривен в Раду: массовые обыски подкупа избирателей провели на Луганщине

В Луганской области правоохранители провели более 20 обысков в расследовании подкупа избирателей на выборах в Верховную Раду.

В ходе обысков нашли и изъяли черновые записи, списки лиц, причастных к преступной схеме, агитационную литературу и компьютерную технику. Об этом сообщает сайт Офиса генпрокурора.

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В сообщении говорится, что 18 января 2020 года следователи провели 23 обыска в Луганской области. Правоохранителям удалось выяснить, что в регионе действовала разветвленная схема подкупа избирателей.

Полиция выдвинула подозрение лицам, приближенным к одному из кандидатов. Вероятно, они выдавали себя за представителей благотворительной организации и платили распространителям. А также осуществляли подкуп избирателей – за каждый голос давали примерно 100 гривен.

Что известно о парламентских выборах в Украине?Выборы в Верховную Раду в Украине проходят каждые 5 лет в последнее воскресенье октября. Очередные парламентские выборы должны были состояться 27 октября 2019 года. Однако после избрания на пост главы государства Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации 20 мая объявил о роспуске Рады восьмого созыва и намерен провести выборы досрочно.



Внеочередные парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля 2019 года.

В ближайшее время в уголовном производстве назначено проведение экспертиз.

Какое наказание грозит за продажу голоса на выборах?

штраф в размере от 1 тысячи 700 гривен до 5 тысяч 100 гривен;

исправительные работы до 2 лет;

ограничение свободы до 2 лет.

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К слову, еще 24 мая 2019 года в Луганской области в полицию поступило два сообщения о подкупе избирателей. В частности, сообщалось, что на улицах городов Северодонецка и Лисичанска гражданам бесплатно раздавали сахар от имени одного из народных депутатов.