За гранью реальности: что чувствует человек под действием марихуаны

В украинском контексте наркотики стали неизменным атрибутом криминала, проституции, ковровой дорожкой к СПИДу и тому подобное. По крайней мере, такие ассоциативные ряды выстраиваются в сознании большинства "порядочных" граждан и гражданок.

Тема табуирована и обсуждению не подлежит, потому что "неправильно все это". Разве время от времени надо кого-то "наркоманом" или "наркоманкой" назвать, чтобы слово не теряло своего угрожающе асоциального содержания.

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В этом и проблема. Демонизация наркотиков не объясняет принцип их действия, влияния на организм и сознание. Даже наоборот – усиливает их привлекательность в глазах тех, кто о психотропных веществах ничего не знает, кроме самого слова "НАР-КО-ТИК!". Оно же такое провокационное и запрещенное! А вы помните о запретных плодах, правда?

Отсутствие минимальных знаний по теме с вульгарной легкостью позволяет цеплять на всех, кто хотя бы раз сталкивался с наркотиками, клеймо "наркоман/наркоманка" (кстати, дискриминационное клеймо). Произносить это слово обязательно надо с особым отвращением, держа еще прицепом на мысли "тупые, неблагополучные и без цели в жизни люди".

Подразумевается, что после того самого раза человек автоматически становится наркозависимым. И это вторая проблема. Потому что "порядочные" граждане и гражданки не различают понятия "наркозависимый человек" (а не "наркоман"/"наркоманка") и "человек, который время от времени употребляет наркотики". Первое – болезнь. Второе – выбор (и порой сознательный выбор). Это разные понятия.



Несправедливо человека, который эпизодически употребляет наркотики и не имеет зависимости, называть "наркоманом"/"наркоманкой"

Психиатр-нарколог и психотерапевт медицинского лечебного центра "Ви-Та" Олег Ломов утверждает, что периодическое употребление наркотиков – это тоже зависимость.

Не могу согласиться, что люди, которые периодически употребляют наркотики, не являются наркозависимыми. Речь таки идет о зависимости. Возможно, не непосредственно наркозависимость, но зависимость в целом – да. Если было употребление марихуаны, экстази, LSD, псилоцибиновых грибов, то уже по факту можно говорить о зависимости. Даже при одноразовом или периодическом употреблении указанных наркотических веществ происходят необратимые изменения в головном мозге, в целом центральной нервной системы,

– рассказал врач в комментарии 24 каналу.

По словам Олега Ломова, во время употребления наркотиков с человеческим организмом происходят следующие изменения:

· В первую очередь, происходит отмирание нервных клеток.

· Второе – изменения сосудистого "питания" головного мозга.

· Третье – появляется автоматическая привычка от эйфории, которую испытываешь в состоянии измененного сознания. Так, люди, которые употребляли экстази, LSD, грибы, марихуану, говорили, что такого наслаждения от жизни, как под действием наркотиков, никогда больше не чувствовали. Соответственно, поезд уже сформирован после первого употребления.

"Я не буду разделять понятия психологической и физической зависимости. Потому что это все взаимосвязано. Несомненно, что зависимость, в первую очередь, формируется на глубинном подсознательном эмоциональном уровне. То есть мы должны четко понимать, что такие люди зависимы, что бы они сами не утверждали. К слову, один из пяти признаков зависимости – человек убеждает, что он не зависим. И это лишь указывает на некритическое отношение к своему состоянию", – отметил психиатр-нарколог Олег Ломов.



Влияние марихуаны на организм человека

Подчеркнем: материал не является пропагандой употребления наркотиков. Цель публикации, как бы парадоксально это не звучало, – ответственность. Если человек решился попробовать психотропное вещество, он должен знать, как наркотик может повлиять на его сознание и организм, взвесить риски (наркотики – это не только эйфория) и принять осознанное решение, за которое будет нести ответственность.

Любое вещество, которое попал извне в наш организм, дает о себе знать. Всегда. Это как детская игра "Морской бой" – можно попасть сразу, можно и нет. То есть даже приняв наркотик один раз, могут возникнуть необратимые изменения головного мозга. И тогда человек попадет в специализированное учреждение, и лечиться долго и нудно. А может и не попасть. Наркотик умеет ждать. Происходит внедрение вещества в белок организма. И микродозирования могут просто ждать своего времени. Заблуждение наркотиков заключается в том, что это выдуманное благосостояние кратковременного действия, за которое всегда приходится платить – физически, психологически, финансово, социально,

– подчеркивает врач.

Грубо говоря, в интервью идет речь об опыте употребления наркотиков, чтобы вам самим не пришлось этого делать. Также хотелось бы составить портрет людей, которые время от времени употребляют наркотики, но не являются наркозависимыми. Ибо такой в коллективном сознании, кажется, отсутствует. Разве портретная галерея "наркоманов" и "наркоманок" очень красочная.

Отметим, что, по неофициальным данным, по состоянию на 2016 год в нашей стране было от 600 тысяч до 1,2 миллиона эпизодических потребителей наркотиков.

Итак, можно ли употреблять наркотики ответственно и как формируется осознание собственного бытия под действием различных веществ – читайте в цикле материалов 24 канала о состояниях измененного сознания.

Герой первого интервью расскажет о свойствах марихуаны.

Мозг, я бросаю тебе вызов!

Некоторое время я принимал амфетамин, пробовал MDMA и LSD (в частности, заменитель 25LSD – 25I-NBOMe). Регулярно употребляю марихуану около 5-6 лет.

Литературой не пользовался. Да и никто пользоваться не будет. Если вам нужен рецепт цыпленка табака, вы откроете интернет, а не кулинарную книгу. Однако я знакомился с потенциальным вредом тех или иных веществ.

После травки витамины не нужны. Единый серьезный вред, который может нанести марихуана при длительном использовании, – ухудшение кратковременной памяти, но и это компенсируется стимуляцией некоторых других участков мозга, что отвечают за построение новых нейронных связей. Конечно, есть еще смолы, которые оседают в легких, но курение 1 грамма травы наносит меньше вреда, чем 1 сигарета.



Длительное курение марихуаны может повлиять на кратковременную память

Кстати, псилоцибиновые грибы, LSD и марихуана по 100-балльной шкале вреда, опубликованной Минздравом, расположенны ниже, чем сигареты или легкий алкоголь.

После MDMA лучше всего принимать комплекс витаминов, приплавляя их доброй порцией шоколада или чего-то такого, что стимулирует выработку эндорфинов, серотонина.

После амфа (амфетамин – 24 канал) нужно много кальция. В частности, будет неплохо неделю посидеть на творожной диете. У моего знакомого на моих глазах раскрошился зуб от амфа, но он употреблял вещество не менее 4 дней в неделю в течение семи месяцев.

Правила

Травку я курю, в общем, дома по вечерам. По клубам не хожу – не любитель. Если компания выбирается на природу, то можно и на природе покурить, но не менее, чем за 4 часа до того, как садиться за руль. Из крови же наркотики выходят долго (травка 2-3 недели, кажется), но по факту – это не играет особой роли. От бутылки выпитого пива организм очищается 3 месяца. Так что, 3 месяца за рулем не ездить?

В отличие от алкоголя, тебя не тянет покурить еще и еще. От травы нет физической зависимости.



Марихуана не вызывает физической зависимости

Вообще, с травкой все значительно проще. Решил ты покурить. Редко куришь? Насыпай себе мало, интересуйся, что за сорт куришь (разный эффект и содержание ТГК в соцветиях канабиса разных сортов).

ТГК (тетрагидроканабинол) – главный психоактивный компонент, содержащийся в листьях и соцветии марихуаны.

Ни в коем случае не употребляй алкоголь – не умрешь, но блевать будешь долго. Распланируй время так, чтобы если вдруг сильно по голове ударит, была возможность тихо посидеть, телевизор посмотреть или еще как-то пассивно провести время. Опытный курильщик? Вероятнее всего, у тебя уже выработался "толер" – так потребители называют привыкание организма к ТГК. Эффект от курения становится слабее.

В состоянии войны с самим собой

Я достаточно нервный человек и у меня проблемы со сном. Вы скажете, что можно пойти к психотерапевту по таким вопросам? Да, можно. Я ходил на сеансы несколько месяцев. Посоветовал бы абсолютно каждому человеку, но специалист может решить лишь часть проблем.

К сожалению, вторая часть очень хорошо цепляется за ваше тело и не отпускает. Существуют антидепрессанты. Знаете, есть миф о травке как о gateway drug, мол, с него все начинается? На самом деле, нет. Люди, употребляющие тяжелые наркотики в США, примерно в 2/3 случаев стартовали с антидепрессантов (подробнее советую посмотреть соответствующий эпизод информационно-развлекательной передачи "Адам разрушает все").

Видео: фрагмент передачи "Адам разрушает все" о наркотиках

Так что остается простой и не особо вредный вариант – травка. Покурил, расслабился, пошел читать книгу, готовить ужин, просто по улицам прогуляться. Это еще один миф, что от травки всех пробивает на "хи-хи", или глаза красные, как у вампира, поведение абсолютно неадекватное. Так ведут себя далеко не все. Под травкой я писал модули в университете (более чем успешно), выполнял разную работу, писал диплом и занимался многими другими вещами (кроме вождения – это опасно, потому что немного падает реакция). Главное – хочу чувствовать себя спокойно. Но это очень индивидуально. Все же чаще курят, чтобы весело провести время.

О дивный новый мир

Эффект зависит от того, куришь ты сативу или индику (две основные разновидности). Друг, который курил травку единственный раз в жизни в США (и, кажется, пил до этого), рассказывал, что чувствовал себя в трех измерениях одновременно.

Не очень ему верится, потому что за 6 лет я "накуривал" невероятное число людей – друзья, знакомые, знакомые знакомых. Худшее, что было – человека начинало тошнить. Единственное возможное объяснение такого эффекта – на соцветие каннабиса накапали лизергиновой кислотой (основа LSD). В других случаях – ничего не меняется особо. Ты расслаблен, иногда тебе весело, иногда скучно, иногда немного тупиш, иногда хочется кушать, иногда спать. Ничего особенного, если честно.



От каннабиса может быть как весело, так и скучно

Тактильные ощущения от травы особо изменений не претерпевают. Это скорее о MDMA. От него каждое прикосновение – это взрыв чувств.

LSD – это богатая визуализация. Как-то со знакомым под "маркой" (кусочки бумаги, пропитанные лизергиновой кислотой – LSD) проезжали в маршрутке мимо центра глухонемых. Перед ним стояли глухонемые и общались на языке жестов. Я обратил внимание на здание, и оно, словно стена в Косом переулке Гарри Поттера, начало на моих глазах перестраиваться: комнаты менялись местами, кирпич, фрагменты крыши и тому подобное. Это не особо страшно, потому что под LSD ты почти всегда знаешь, где галлюцинация, а где нет. А вот мой друг обратил внимание на глухонемых, и их общение показалось ему похожим с тем, как в фильмах и сериалах маги используют свои заклинания – вот у него было лазерное шоу перед глазами.

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Отдельно скажу о музыке. Воннегут говорил: "Доказательство существования Бога – это музыка". Я не знаю, действительно ли второе имя судьбы – Бог, или же любой промысел Бога – случай. Но музыка прекрасна, она ощущается значительно сильнее. Довольно часто под наркотиками ничего, кроме музыки, и не нужно – такая она прекрасная.

По другую сторону собственной жизни

Под психотропами все так или иначе подвязывается к твоему подсознанию. Наружу лезет много того, что человек в себе подавляет, чего боится, о чем думает, но не хочет себе признаваться. Из-за таких галлюцинаций я многое понял о себе. Есть отдельная школа американской психотерапии, которая советует использовать LSD для ускорения лечения психических проблем. Обычно, для того, чтобы докопаться до одной проблемы, у специалиста уходят недели, если не месяцы или годы. LSD справляется с этим за несколько часов.



Психотропные вещества "подвязываются" к нашему подсознанию

Под действием психотропных веществ мозг не может работать интенсивнее. Он всегда работает на максимальной мощности. Просто под наркотиками сознанию становятся доступными другие участки мозга. Меняется порядок мозговых процессов, меняется мировосприятие, отсюда и появляется возможность взглянуть на вещи под другим углом.

Но наркотики не дают полный доступ к процессам подсознания. Если когда-нибудь человек сможет разбираться в них, мы эволюционируем. А пока, к сожалению, мы до сих пор производим ядерное оружие.

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Относительно подавленности от наркотиков, то о суициде и депрессии я думаю, когда смотрю на Национальные дружины и другие организации подобного толка, рейтинги политиков, статистику пьяных за рулем, уровень образования и культуры населения, нетерпимость и отношение к "другим" людям, отношение населения к честности, справедливости и желание соблюдать правила этикета, приличия, законов и др), бабушек, которые не платят за проезд, но "качают права", и контролеров, которые проверяют кого угодно, но только не безбилетников. А трава не наносит другим людям ущерб, в отличие от всего вышеописанного. Ты покурил и занимаешься себе своими делами.



Марихуана не вызывает в человеке агрессию

Отмечу, что под травкой люди не видят особых изменений в моем поведении. Ни отец, ни мать, ни девушка. Они не всегда могут отличить мое "накуренное" поведение от обычного. Об амфетамине можно вообще не говорить – никак он не влияет на координацию движений. LSD, MDMA тоже.

На следующий день

После травки – очень спокойно и расслабленно. После MDMA – грустно. После LSD – да никак, абсолютно нормально. Сидишь себе думаешь о том, что видел, обдумываешь новый опыт. От амфа чувствуешь усталость.

С памятью все нормально. Могу вспомнить все свои поступки, мысли, галлюцинации и слова. А вот моему другу напрочь отшибает память за последние несколько часов, но это редкость.

Рефлексия

С травкой я лишился значительного количества фобий, стал лучше спать. На утро чувствую себя более бодрым. Стал чаще замечать прекрасное вокруг.

LSD – отдельный вопрос. Опасная штука. Ничего страшнее я в жизни не испытывал, но если бы у меня была возможность вернуться в прошлое, я бы сказал сам себе: "Чувак, будет очень-очень страшно. Давай юзай". Сложный опыт, после которого смотришь на мир совсем иначе. Однажды докопавшись к своему подсознанию, понимаешь невероятное количество вещей, о которых раньше и представления не имел.

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С амфом завязал. Слишком нервным становишься, но иногда приходится юзать, когда особенно большие объемы работы, сил и желания нет, а делать надо.

На отношения с близкими людьми наркотики никак не повлияли. На организм? Не знаю, не чувствую особых ухудшений/изменений. А вот на терпимость сильно повлияли. В Канаде, Уругвае и Грузии травка полностью легализована. В США, Чехии и Нидерландах – частично, но уже довольно давно. Где "вред" для общества? Где "катастрофические" последствия?



Марихуана наносит не больший вред, чем алкоголь

Трава – не больший наркотик, чем шампанское. Так же, как и под алкоголем, человек может превратиться в свинью. Но это больше говорит о человеке, чем об алкоголе/травке. Как по мне, национализм – гораздо более серьезная проблема, чем употребление легких наркотиков. Курильщики травки не режут ромов, не поджигают магазины и не бьют людей ради какой-то идеи. Они чилят. Расслабляются, весело проводят время и не мешают никому жить.

Около года или двух назад в странах бывшего социалистического блока проводился соцопрос. Среди прочего, был вопрос: "Как вы относитесь к травке?". Украина, Молдова, Беларусь, Россия и другие страны с низким уровнем жизни, образования и экономики оказались в топе нетерпимости. У Украины, кажется, меньше одной пятой населения толерантных к планокурам. Там же был вопрос и о нетрадиционной ориентации. И снова – чем беднее страна, тем выше нетерпимость. В Чехии значительно выше уровень жизни, а уровень гомофобии и нетерпения к курильщикам марихуаны составляет около 20% от всего населения страны, то есть на уровне меньшинства.

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Я не призываю всех и каждого употреблять наркотики. Это довольно опасно для вашего здоровья и психики. Но это далеко не так плохо и опасно, как представляет себе большинство. Я курю травку каждый день уже много лет, очень люблю читать, легко решаю загадки и логические задачи, я неплохой сын, вроде бы хороший парень для своей девушки, на работе меня ценят. И таких, как я, в Украине десятки тысяч.

В свое время мы с другом даже разработали краткий экскурс в историю постсоветской культуры потребления наркотиков. Люди курят в больших городах, в деревнях, в пгт каждый день. И что, часто "укуренные" сбивают пешеходов? Часто ребята под "марками" грабят дома? Может кто-то знает истории о разворовывании госбюджета или изнасиловании под воздействием амфетамина? Нет. Наркотики – темный лес для людей. А тьмы, как известно, боятся. Хоть и неоправданно. Потребляй разумно и не мешай другим жить – примерно так думают те, кто употребляет. По крайней мере, в моем окружении.

Табу

Никогда не стал бы юзать опиаты, наркотики с физическим привыканием, внутривенные и те, которые могут сильно подорвать здоровье и нанести вред другим людям.

Опиаты – общее название для обозначения наркотиков, которые производят из опия. К ним относят природные алкалоиды опиума, такие как морфин, кодеин, тебаин, наркотин, и их полусинтетические производные – героин (диацетилморфин), дигидрокодеин, дезоморфин. Опиаты вызывают сильную психологическую и физическую зависимость.

Видео нидерландской программы Drugslab об эффекте от марихуаны (присутствуют субтитры на английском и русском языках)

Ресурсы по теме:



– книга Александра Шульгина "PiHKAL. Фенилетиламины, которые я знал и любил";



– книга Гантерга Томпсона "Страх и отвращение в Лас-Вегасе" (также есть одноименная экранизация режиссера Терри Гиллиама);



– фильм "Дневник баскетболиста" (1995 год), режиссер Скотт Кальверт.

* Имя и фамилия героя интервью не указано из соображений безопасности. Согласно Уголовному кодексу Украины наказание за употребление наркотиков не предусмотрено. Однако по статье 309 УК Украины лицо несет ответственность за изготовление, приобретение, хранение, пересылку или перевозку наркотиков. В зависимости от состава преступления, это грозит от трех лет условного лишения свободы до восьми лет за решеткой. По другим статьям Уголовного Кодекса также предусмотрены штрафы, исправительные работы и конфискация имущества.