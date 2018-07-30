В Грузии легализовали употребление марихуаны

Конституционный суд Грузии принял решение легализовать в стране употребление марихуаны. В своем решении судьи подчеркнули, что употребление марихуаны представляет собой действие, которое является защищенным правом на свободное развитие личности.

В результате этого решения в Грузии отменены санкции за употребление марихуаны, передает "Грузия Онлайн".

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Отмечается, что коллегия по делам Конституционного суда рассмотрела совместный иск кандидата на пост президента Зураба Джапаридзе и члена этой же партии Вахтанг Мегрелишвили относительно отмены административного штрафа за употребление марихуаны.

По словам истцов, употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности. Они утверждают, что из-за употребления марихуаны вред может быть причинен только здоровью того, кто ее употребляет, и он сам будет нести ответственность за результат.

Кроме этого, истцы отметили, что такие действия не ставят под угрозу публичный интерес, поэтому любое наказание за употребление марихуаны нарушает статью 16 Конституции Грузии.

Конституционный суд согласился с этими доводами и отменил административную ответственность, таким образом полностью легализовав употребление марихуаны.

Однако следует добавить, что хранение и продажа марихуаны в Грузии остаются уголовным преступлением.