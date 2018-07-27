В Тернополе водитель управлял троллейбусом под действием наркотиков

В среду, 25 июля, полиция Тернополя задержала водителя троллейбуса, который находился под действием наркотических веществ.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Тернополе на своей странице в Facebook.

Читайте также: В Нацполиции увеличат количество патрулей на дорогах из-за смертельных аварий

Как отметили сотрудники патрульной полиции, они сразу заметили признаки наркотического опьянения у водителя троллейбуса. "Подозрения полицейских подтвердились в медицинском учреждении. Тест показал содержание опиатов и амфетамина в организме мужчины", – говорится в сообщении.

На водителя патрульные составили протокол по части 1 статьи 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и изъяли удостоверение.

Как отметили в пресс-службе, патрульные полицейские усилили контроль над перевозчиками и тщательно их проверяют. Инспекторы следят за тем, чтобы они соблюдали требования дорожных знаков, не перевозили пассажиров более допустимого количества, не превышали скорость и проверяли исправность своих транспортных средств. В общем, за три дня усиленного режима патрульные проверили 141 транспортное средство и составили 30 админматериалов.