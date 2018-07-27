У Тернополі водій керував тролейбусом під дією наркотиків

У середу, 25 липня, поліція Тернополя затримала водія тролейбуса, який перебував під дією наркотичних речовин.

Про це повідомила прес-служба патрульної поліції у Тернополі на своїй сторінці у Facebook.

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Як зазначили працівники патрульної поліції, вони одразу помітили ознаки наркотичного сп’яніння у водія тролейбуса. "Підозри поліцейських підтвердилися у медичному закладі. Тест показав вміст опіатів та амфетаміну в організмі чоловіка", – йдеться у повідомленні.

На водія патрульні склали протокол за частиною 1 статті 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП та вилучили посвідчення.

Як наголосили у прес-службі, патрульні поліцейські посилили контроль над перевізниками й ретельно їх перевіряють. Інспектори стежать за тим, аби вони дотримувалися вимог дорожніх знаків, не перевозили пасажирів понад допустиму кількість, не перевищували швидкість і перевіряли справність своїх транспортних засобів. Загалом, за три дні посиленого режиму патрульні перевірили 141 транспортний засіб та склали 30 адмінматеріалів.