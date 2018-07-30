У Грузії легалізували вживання марихуани

Конституційний суд Грузії прийняв рішення легалізувати у країні вживання марихуани. У своєму рішенні судді підкреслили те, що вживання марихуани представляє собою дію, яка є захищеною правом на вільний розвиток особистості.

В результаті цього рішення у Грузії скасовані санкції за вживання марихуани, передає "Грузія Онлайн".

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Зазначається, що колегія у справах Конституційного суду розглянула спільний позов кандидата на пост президента Зураба Джапарідзе і члена цієї ж партії Вахтанга Мегрелішвілі щодо скасування адміністративного штрафу за вживання марихуани.

За словами позивачів, вживання марихуани є сферою, захищеною правом на вільний розвиток особистості. Вони стверджують, що через вживання марихуани шкода може бути завдана тільки здоров'ю того, хто її вживає, і він сам буде нести відповідальність за результат.

Окрім цього, позивачі наголосили, що такі дії не ставлять під загрозу публічний інтерес, тому будь-яке покарання за вживання марихуани порушує статтю 16 Конституції Грузії.

Конституційний суд погодився з цими аргументами та відмінив адміністративну відповідальність, таким чином повністю легалізувавши вживання марихуани.

Проте слід додати, що зберігання та продаж марихуани у Грузії залишаються кримінальним злочином.