Колумбийская мафия охотится на пса, который нашел 10 тонн кокаина

Мафия в Колумбии разыскивает полицейскую собаку, которая нашла 10 тонн кокаина. Успех овчарки по имени Сомбра так разозлил наркобарона, что тот назначил вознаграждение за голову овчарки – 70 тысяч долларов.

Теперь полиция пытается защитить 6-летнюю овчарку и даже приставила к ней охрану.

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Сомбра начала работать в службе по борьбе с наркотиками еще щенком. На ее счету – 245 арестов подозреваемых за найденные наркотики. А большая сумма, которую предлагают за убийство Сомбры, может свидетельствовать лишь о крупных финансовых потерях для наркоторговцев от работы собаки.

К слову, в аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали двоих наркокурьеров и организатора наркобизнеса. Кроме того, изъято более 6 килограммов контрабандного кокаина стоимостью почти 30 миллионов гривен.