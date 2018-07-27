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Колумбійська мафія полює на пса, який знайшов 10 тонн кокаїну

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Колумбійська мафія полює на пса, який знайшов 10 тонн кокаїну
Колумбійська мафія полює на пса, який знайшов 10 тонн кокаїну / Фото з відкритих джерел

Мафія в Колумбії розшукує поліцейську собаку, яка знайшла 10 тонн кокаїну. Успіх вівчарки на ім'я Сомбра так розізлив наркобарона, що той призначив винагороду за голову вівчарки – 70 тисяч доларів.

Тепер поліція намагається захистити 6-ти річну вівчарку і навіть приставила до неї охорону.

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Сомбра почала працювати в службі по боротьбі з наркотиками ще цуценям. На її рахунку – 245 арештів підозрюваних через знайдені наркотики. А велика сума, яку пропонують за вбивство Сомбри, може свідчити лише про великі фінансові втрати для наркоторговців від роботи собаки.

До слова, в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали двох наркокур’єрів та організатора наркобізнесу. Крім того, вилучено понад 6 кілограмів контрабандного кокаїну вартістю майже 30 мільйонів гривень.

Теги: Поліція Курйозні новини Колумбія Наркотики Гроші світ тварин
Джерело: 24 канал
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