Устали и прилегли: на Забайкалье в России с рельсов сошли сразу 12 вагонов

У России серьезные проблемы с железной дорогой. На этот раз с рельсов сошли сразу 12 грузовых вагонов. Большинство из них перевернулось.

По имеющейся информации, произошло это на перегоне "Куэнга – Приискова". Как сообщает 24 Канал, сошли с колеи вагоны в ночь на 21 мая.

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Большинство вагонов перевернулись

Сам перегон относится к Забайкальской железной дороге. Как отметило российское МЧС, в результате пришлось задержать движение поездов. Известно, что 8 из 12 вагонов не просто сошли с колеи, но еще и перевернулись.

На Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов: смотрите видео

Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. Также местные СМИ сообщают, что отсутствует угроза экологии. В то же время нарушен габарит соседнего пути. Кроме того, временно не будут курсировать поезда через этот перегон. А чтобы ликвидировать последствия схождения вагонов, отправили на место происшествия четыре восстановительных поезда.

Что касается задержек, то с опозданием в пункт назначения прибудет поезд №1 Владивосток – Москва. Также ожидается, что задержится пассажирский поезд №8 Новосибирск – Владивосток. Кроме того, отменили движение пригородных пассажирских поездов №6211 Чернышевск – Шилка, №6212 Шилка – Чернышевск.

Ремонтные бригады прибыли на место происшествия: смотрите видео

Заметим, что накануне в России тоже происходили непонятные вещи на железной дороге. В частности, в Казани в результате подрыва релейных шкафов задержали несколько грузовых поездов.

Что известно о подрыве железной дороги в Казани

По имеющейся информации, так называемую "диверсию" оккупанты обнаружили в ночь на 18 мая. Тогда загорелось оборудование на перегоне в районе станции Дербышки, расположенной в Советском районе Казани.

Сотрудники станции обратились к стражам порядка. Они вместе со служебными собаками прибыли на место происшествия. Впрочем, взять след так называемых поджигателей не смогли. В лучших традициях, на месте поджога обнаружили зажигалку и шариковую ручку.

Диверсантов ищут, поиск осложнен тем, что на данном участке дороги не было видеонаблюдения,

– говорится в сообщении.

Заметим, что в тот же день о диверсии заявили в Бахчисарайском районе Крыма. Там тоже произошел подрыв колеи, в результате чего несколько вагонов решили немного отдохнуть возле железнодорожного полотна.